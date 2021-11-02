Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 ноября: Выявлено еще 732 случая заболевания

В Крым пришла очередная партия вакцины Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крым получил новую партию в 100 тысяч доз препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Всего за прививочную кампанию в регион направлено свыше 800 тысяч доз вакцины. Привито менее 50% от плановых показателей в 1 миллион 212 тысяч человек.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 98 тысяч 228 случая COVID-19. Справились с болезнью 85 тысяч 613 человек. Умерли 3 тысячи 30 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 732 случая новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 1221 человек. Умерли 20 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 3201 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 310 пациентов, умерли 14.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 39 тысяч 740 человек. Выздоровели 33 тысячи 383 инфицированных, 1379 умерли.

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