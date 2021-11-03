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Здоровье3 ноября 2021 11:30

Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 ноября: Выявлен еще 741 случай заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 3 ноября
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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На этой неделе Крым перешагнет рубеж в 100 тысяч инфицированных коронавирусом

На этой неделе Крым перешагнет рубеж в 100 тысяч инфицированных коронавирусом

Фото: "КП" Архив

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 99 тысяч 969 случаев COVID-19. Справились с болезнью 86 тысяч 689 человек. Умерли 3 тысячи 49 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрирован 741 случай новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 1076 человек. Умерли 19 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 9731 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 315 пациентов, умерли 13.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 40 тысяч 85 человек. Выздоровели 33 тысячи 698 инфицированных, 1392 умерли.

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