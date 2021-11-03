Глава администрации Белогорска стал фигурантом уголовного дела

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: СК
Глава администрации Белогорска Игор Ипатко стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Посредником выступал знакомый Ипатко.
- Накануне после получения от предпринимателя взятки в размере 1,4 миллиона рублей посредник и глава администрации города Белогорска были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, - сообщили в главке СК по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, этой весной в администрацию Белогорска обратился предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере пассажирских перевозок. Бизнесмену понадобился градостроительный план земельного участка под строительство. Ипатко потребовал вознаграждение за решение этого вопроса, поскольку по участку проходили линии электропередач и для строительства требовался снос деревьев.
Деньги полагалось передать посреднику.
В настоящее время следствие готовит иск в суд об избрании меры пресечения для Ипатко и его знакомого. Идет работа по установлению всех обстоятельств и событий, ход расследования находится на контроле руководства главка СК.
Действия Ипатко квалифицированы по ч.6 ст. 290 УК РФ, подразумевающей лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
В последнее время Крым накрыла волна задержаний и следственных действий в отношении чиновников. Под домашним арестом в деле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере находятся экс-вице-премьер Евгений Кабанов и бывший министр строительства Михаил Храмов. В совершении преступления обвиняют главу городского совета Евпатории Олесю Харитоненко, ее отстранили от должности. 27 октября следственные действия проводились в администрации Керчи, глава Крыма назвал это плановой проверкой силовиков.
Кроме того в отставку были отправлены министр транспорта Евгений Исаков и министр здравоохранения Александр Остапенко. Написали заявление об увольнении глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Симферопольского района Дионис Алексанов и мэр Феодосии Сергей Бовтуненко.
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