«Самые Классные!» выбраны: конкурс лучших педагогов и воспитателей Крыма завершен

Конкурс «Самый Классный!»

Специально ко Дню учителя и Дню воспитателя и дошкольного работника, «Комсомольская правда Крым» вместе с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым провели фотоконкурс «Самый Классный!». Крымчане голосовали за лучших работников образования в трех номинациях: «Самый классный воспитатель», «Самый классный учитель» и «Самый классный преподаватель». Участники должны были заполнить специальную форму, указав имя, учреждение образования, должность, номинацию конкурса и прикрепить свои фотографии. Голосование проводилось с 18 по 28 октября на сайте crimea.kp.ru

Всего в конкурсе поучаствовали 287 работников образования, за которых проголосовало свыше 160 тысяч жителей полуострова. «Комсомольская правда» благодарит всех конкурсантов за участие, а проголосовавших - за активную поддержку своих учителей.

Пришло время объявлять победителей - всего определено по три призовых места в каждой из номинаций!

«Самый Классный воспитатель»

Только воспитатель знает, как направить энергию ребенка так, чтобы он без возмущений стал есть манную кашу и спать на тихом часу. Воспитатели подарили нам удивительные и незабываемые эмоции от познания окружающего нас мира. Вспомните хотя бы ваше удивление сделанной собственноручно пасочке из песка? То-то же! В благодарность за свою заботу воспитатели получают сияющие от увлечения глаза детишек, которые считают их «Самыми Классными!».

Победителем в номинации «Самый Классный воспитатель» стала Лолита Сухина, работающая в МБДОУ «Чапаевский детский сад «Орешек», которая набрала рекордные 44 710 голосов.

«Самый Классный!» воспитатель - Лолита Сухина. Фото: участник конкурса

На втором месте в номинации - Сусанна Пострыгань, воспитатель МБОУ «Черноморская СШ 3» ДОО «Радуга». Третье место досталось Виктории Кругловой, которая работает в МБОУ «Пушкинский детский сад «Радуга».

«Самый Классный учитель»

Каждый из нас без труда сможет вспомнить имя своей первой учительницы! Терпение и строгость учителей помогли нам освоиться в мире науки, а их поддержка - не падать духом, когда не получается писать прописью или решить очередной пример. Такие учителя - «Самые Классные!».

Победу в номинации «Самый Классный учитель» одержала Елена Аблогина, учитель младших классов МБОУ «Чапаевская средняя школа»

«Самый Классный!» учитель - Елена Аблогина. Фото: участник конкурса

Второе место заняла Людмила Старченко, учитель МОУ «Партенитская школа»

На третьем месте - Татьяна Кудряшова, учитель МБОУ «Трудовская школа».

«Самый Классный преподаватель»

После окончания школы всем нам предстоял выбор профессионального направления. Только «Самый Классный!» преподаватель может рассказать о своем предмете так, будто это единственная важная вещь на свете и вы с ним согласитесь, полюбив свою профессию раз и навсегда!

«Самым Классным преподавателем» в нашем конкурсе стала Ольга Швец, преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

«Самый Классный!» преподаватель - Ольга Швец. Фото: участник конкурса

На втором месте - Екатерина Яковлева, преподаватель математики ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум». Третье место занял Борис Ячменев, преподаватель физики ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум».

Поздравляем всех работников образования, одержавших победу!

Все победители получат подарки от партнеров и дипломы от «Комсомольской правды» и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, с учётом соблюдения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.