В Керчи мобилизуют волонтеров для помощи медикам в связи с ростом числа заболевших Covid-19

Ситуация с Covid-19 в Крыму остается сложной. Фото: Архив КП

Из-за роста заболеваемости коронавирусом керченские врачи обратились за помощью к волонтерам. В 1-й и 2-й городских взрослых поликлиниках, которые входят в структуру ГБУЗРК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова» остро не хватает машин - медикам не на чем добираться к больным. Этим летом больница дважды пострадала от наводнения - утонуло не только медицинское оборудование, но и четыре служебных автомобиля. Восстановить удалось только один УАЗ.

- Нам перекинули одну машину из Белогорска, другую с Кировского, еще одну из Судака. До обострения ситуации с ковидом, машин нам хватало, но сейчас, когда у нас много вызовов, ситуация сложная. В нашем подчинении находятся три поликлиники - две взрослые и одна детская, приходится ездить за медикаментами, отвозить мазки в лабораторию в Симферополь, поэтому ощущается определенная нехватка автомобилей, - рассказал КП главный врач керченской больницы № 1 Марат Еникеев.

Два автомобиля, по словам медика, выделяет городская администрация, помогают с транспортом крупные предприятия – завод «Залив» и завод имени Войкова, морской торговый порт, а также предприниматели и волонтерское движение. Машины работают по графику, периодически их отзывают, поэтому автомобилей не хватает. Медики объявили акцию «Подвези врача», на которую откликнулось уже несколько горожан на собственных авто, рассказала заведующая 1-й и 2-й поликлиниками Ольга Березюк.

- Нам нужны машины, чтобы возить доктора по ковидным пациентам. Врачи должны вовремя отъезжать, вовремя отвозить препараты, вовремя оказывать помощь. Желательно, чтобы этот человек с машиной был либо привитый, либо переболевший. Функция такая: водитель просто везет от адреса к адресу, ему не нужно никуда выходить, он находится в машине. Мне нужна была машина на воскресенье, уже позвонили 4 человека, и мы волонтера нашли буквально через 15 минут после размещения информации на сайте. На воскресенье мы его уже поставили в работу, - рассказала Березюк.

Кроме автоволонтеров нужны добровольцы, которые будут помогать пациентам заполнять добровольное информированное согласие на вакцинацию. У пожилых людей на это уходит не меньше 10 минут, говорит медик, с помощью волонтеров процесс идет гораздо быстрее.

- Любые свободные руки это огромная помощь. Если бы волонтеров было больше, мы бы отправили их разбирать карточки в регистратуру, пациентов же всегда много. Можем предложить работу стоять на входе с термометром и разводить потоки. К этой работе привлекаем в основном студентов – медиков. Они нам очень помогают. Естественно, они должны быть вакцинированы, - рассказывает завполиклиникой.

По словам медиков, помощь в заполнении документов перед вакцинацией нужна в шести кабинетах в 1-й и 2-й поликлиниках, где оформляется допуск к иммунизации. Поток людей на прививку с введением новых ограничений и QR-кодов, по словам Марата Еникеева, увеличился в три раза.

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