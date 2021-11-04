В Крыму рассекретили архивы о расследовании зверств нацистов в годы войны

Все события происходили в период с 1943 по 1944 год.Фото: Википедия

ФСБ по Крыму и Севастополю обнародовала архивные документы о нацистских преступлениях на полуострове во время Великой Отечественной войны. В ведомстве планируют установить имена всех жертв геноцида.

- В преддверии трагической даты в истории Крыма - Дня оккупации города Алушты - управлением ФСБ переданы в государственный архив республики Крым, а также в Государственный совет Республики Крым копии архивных документов по расследованию крымскими органами госбезопасности немецко-фашистских злодеяний, ранее не известные историкам и общественности, - сообщили в пресс-службе ФСБ.

В архив Музея обороны Севастополя передадут материалы о зверствах немецких солдат 17-й армии, руководителем которой был генерал-полковник Эрвина Густава Йенеке. Все события происходили в период с 1943 по 1944 год. Среди документов также были копия постановления о предъявлении обвинения и многочисленные протоколы допросов.

Фото: УФСБ

Напомним, в конце сентября представители ФСБ в Крыму рассекретили материалы уголовного дела в отношении главврача курорта «Теберда», который помогал нацистам уничтожать детей еврейской национальности. Документы обнародованы в рамках проекта «Без срока давности». Все действия происходили в Карачаевской Автономной области Ставропольского края. Туда эвакуировали детей с заболеваниями легких из санаториев Советского Союза. Также туда попадали и маленькие пациенты, проходившие лечение в крымских здравницах.

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