Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 ноября: Выявлено еще 752 случая заболевания

Всего с начала пандемии было выявлено 99 721 заболевших Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 752 случая новой коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии было выявлено 99 721 положительных на Covid-19.

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Данные Минздрава по Крыму

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 11 062 человека, - отметили в ведомстве.

Количество выздоровевших за сутки составляет 969 человек, выздоровевших за весь период - 87 658.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое, по состоянию на 4 ноября, зарегистрировано 348 новых случаев заболевания COVID-19, 335 человек выписаны после выздоровления.

За последние сутки от коронавируса скончались 12 человек в возрасте от 58 до 85 лет.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 40 433 человека, - сообщили на сайте Правительства Севастополя.

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