Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 ноября: Выявлено 764 новых заболевших

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: "КП" Архив

На территории Республики Крым не перестает расти суточный прирост инфицированных Covid-19. Так, за истекшие 24 часа в регионе выявили 764 новых заболевших. Такие данные приводит Минздрав РК.

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в регионе начали действовать новые ограничения: жители полуострова могут посещать общественные места только по QR-коду, на дистанционку перевели сотрудников госучреждений и студентов, а люди в возрасте 65 лет и старше вынуждены оставаться дома. Кроме того, нерабочие дни могут продлить в случае, если ситуация с коронавирусом в республике не начнет стабилизироваться.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 100 485 инфицированных, за этот же период выписано с выздоровлением 88 440 пациентов (782 – за истекшие сутки), кроме того, скончались с начала пандемии 3 086 человек (19 – за последние сутки).

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 13 284 человека, – говорится в сообщении.

Напомним, в Керчи мобилизуют волонтеров для помощи медикам в связи с ростом числа заболевших Covid-19. Нужны добровольцы по развозу врачей по больным и заполнению бумаг.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 5 ноября в Севастополе зарегистрировано 354 новых случая заболевания коронавирусом. 267 человек выписаны после выздоровления. Умерли 14 человек в возрасте от 50 до 94 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 40 787 человек. В настоящий момент выздоровели 34 300 человек, 1 418, к сожалению, умерли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50