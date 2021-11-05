В аэропорте Симферополя опровергли информацию о минировании главных ворот Крыма

Информация о возможном минировании аэропорта Симферополя не подтвердилась. Фото: пресс-служба воздушной гавани крымской столицы
В СМИ появилась информация о минировании нескольких аэропортов юга России, в частности аэропорта в Симферополе. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе главных ворот Крыма, в настоящий момент воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.
- Никакой информации о минировании аэропорта «Симферополь» не поступало, мы продолжаем работать в штатном режиме, – рассказали в пресс-службе.
Ранее Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что правоохранители приступили к проверке информации о минировании.
- Поступила информация о минировании нескольких аэропортов на юге РФ. В частности, о минировании аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону), аэропорта в Астрахани и в Симферополе, – приводит издание слова своего собеседника.
Кроме того, уточнялось, что не исключена эвакуация. Однако в настоящий момент, по информации сотрудников аэропорта крымской столицы, никакой опасности для гостей и жителей полуострова нет.
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