Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 ноября 2021 11:40

Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 ноября: Еще 783 заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 7 ноября
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки в Крыму коронавирус унес жизни 19 человек. Фото: Правительство Севастополя

За сутки в Крыму коронавирус унес жизни 19 человек. Фото: Правительство Севастополя

Фото: другой источник.

В Крыму обновился очередной суточный максимум по числу заболевших коронавирусом. По информации Министерства здравоохранения республики, диагноз Covid-19 подтвердился еще у 783 человек. Таким образом, количество заболевших с начала пандемии достигло 102 044 человек.

Продолжает расти и смертность от коронавируса. За сутки вирус унес жизни 19 человек. Это один из самых высоких показателей за все время пандемии.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма

Данные Министерства здравоохранения Крыма

За сутки лаборатории полуострова исследовали на коронавирус 7 534 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 713 человек, выздоровевших за весь период – 89 854.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 7 ноября в Севастополе зарегистрировано 354 новых случая заболевания COVID-19. Как сообщает пресс-служба правительства города, 479 человек выписаны после выздоровления. Умерли 14 человек в возрасте от 52 до 83 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 41 490 человек. В настоящий момент выздоровели 35 029 человек, 1 447 умерли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Крыму 2021: последние новости