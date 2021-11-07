Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 ноября: Еще 783 заболевших

За сутки в Крыму коронавирус унес жизни 19 человек. Фото: Правительство Севастополя Фото: другой источник.

В Крыму обновился очередной суточный максимум по числу заболевших коронавирусом. По информации Министерства здравоохранения республики, диагноз Covid-19 подтвердился еще у 783 человек. Таким образом, количество заболевших с начала пандемии достигло 102 044 человек.

Продолжает расти и смертность от коронавируса. За сутки вирус унес жизни 19 человек. Это один из самых высоких показателей за все время пандемии.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За сутки лаборатории полуострова исследовали на коронавирус 7 534 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 713 человек, выздоровевших за весь период – 89 854.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 7 ноября в Севастополе зарегистрировано 354 новых случая заболевания COVID-19. Как сообщает пресс-служба правительства города, 479 человек выписаны после выздоровления. Умерли 14 человек в возрасте от 52 до 83 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 41 490 человек. В настоящий момент выздоровели 35 029 человек, 1 447 умерли.

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