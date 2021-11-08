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Общество8 ноября 2021 11:20

Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 ноября: Плюс 791 заболевший

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 8 ноября
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Всего с начала пандемии выявлено 102 835 зараженных Covid-19.

Всего с начала пандемии выявлено 102 835 зараженных Covid-19.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки было зарегистрирован 791 случай коронавируса.

Всего с начала пандемии выявлено 102 835 зараженных Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 058 человек, - отметили в пресс-службе ведомства.

За последние сутки количество выздоровевших составило 746 человек. Выздоровевших за весь период - 90 600.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 8 ноября в Севастополе зарегистрировали 352 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства города.

100 человек были выписаны после выздоровления. 11 человек в возрасте от 35 до 84 лет скончались от COVID-19.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 41 842 человека. В настоящий момент выздоровели 35 129 человек, 1 458 умерли, - уточнили в пресс-службе.

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