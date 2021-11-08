Прокурор Киевского района Симферополя: «С начала года мы выявили больше 3 тысяч нарушений»

Прокурор Киевского района Симферополя Вадим Сидоренко. Фото: Прокуратура РК

Круглый год в прокуратуре Киевского района Симферополя кипит работа. О том, как надзорное ведомство помогает защищать права граждан, ветеранов и предпринимателей, рассказывает прокурор, старший советник юстиции Вадим Сидоренко.

- Вадим Николаевич, каковы результаты работы прокуратуры Киевского района Симферополя за десять месяцев текущего года?

- В текущем году прокуратура Киевского района выявлено более 3 тысяч нарушений закона. На противоречащие закону правовые акты принесено более 120 протестов, внесено 502 представления, в суды предъявлено более 120 исковых заявлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности. В частности, 397 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 105 - к административной. Кроме того, на основании материалов проверок прокуратуры района, органами предварительного расследования возбуждено и расследуется 7 уголовных дел.

- Расскажите о роли прокуратуры в борьбе с преступностью и о том, как осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами?

- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» наделяет прокурора полномочиями координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью. К примеру, в текущем году прокуратура района организовала четыре межведомственных совещания по вопросам соблюдения конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве, противодействия преступности среди несовершеннолетних, коррупционным преступлениям, преступлениям прошлых лет. В настоящее время прокуратурой района и поднадзорными органами предварительного расследования исполнено два указанных мероприятия. Проведено два межведомственных семинара с участием поднадзорных правоохранительных органов. Также в текущем году в прокуратуре района состоялось семнадцать заседаний межведомственной рабочей группы по противодействию преступности на территории района, на которых заслушан ход и результаты расследования 39 уголовных дел и 2 материалов доследственных проверок, находящихся в производстве поднадзорных органов предварительного расследования. Безусловно, проведение указанных мероприятий способствует скорейшему расследованию и раскрытию преступлений, привлечению виновных лиц к ответственности.

- По какому уголовному делу, получившему широкий общественный резонанс, прокуратурой Киевского района Симферополя обеспечено поддержание гособвинения в этом году?

- В этом году государственным обвинителем обеспечено поддержание уголовного дела о преступлении, совершенном должностным лицом Службы капитального строительства Республики Крым.

В ходе следствия установлено, что должностное лицо в 2017 году, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы и, действуя из иной личной заинтересованности, подписала акт об оказании услуг на выполнение комплекса мероприятий по осуществлению присоединения объекта: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Зыбины, муниципальное образование Белогорский район» к сетям связи на сумму 15 604 409 рублей, в отсутствие фактически выполненных работ ГУП РК «Крымтелеком» по государственному контракту.

В свою очередь, Киевским районным судом Симферополя в августе 2021 года постановлен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 285. Виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

- С какими вопросами граждане наиболее часто обращаются в прокуратуру Киевского района города Симферополя?

- В этом году в прокуратуру района поступило более 2 тысяч обращений. Большинство из них касаются вопросов соблюдения трудового, жилищного, пенсионного законодательства, законности в сфере ЖКХ. Значительное число обращений на действия (бездействия) органов следствия и дознания. По каждому поступившему обращению приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на реальное восстановление нарушенных прав граждан.

- Как прокуратура помогает защищать права предпринимателей?

- Защита прав субъектов предпринимательской деятельности является одним из приоритетных направлений в работе прокуратуры района. К примеру, в этом году в прокуратуру района обратился директор предприятия по вопросу задолженности по исполненному договору, заключенному в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Прокуратура провела проверку в ГУП РК «Крымавтодор». Было установлено, что предпринимателю не заплатили за выполненную работу. Прокуратура района вынесла представление в адрес госпредприятия, по результатам рассмотрения которого предпринимателю выплатили больше двух миллионов рублей.

- Каким образом прокуратура защищает права ветеранов?

- Прокуратурой района уделяется пристальное внимание к жалобам и обращениям пенсионеров и ветеранов. Зачастую заявители из-за преклонного возраста и по другим причинам не могут сами обратиться в суд, и прокурор представляет интересы граждан в суде. В этом году прокуратурой района предъявлено 7 исковых заявлений об установлении факта, имеющего юридическое значение. К примеру, об установлении факта нахождения заявителя в фашистских концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. В дальнейшем, на основании решения суда, заявитель уже может обратиться в уполномоченный орган за получением мер социальной поддержки.

- Что бы вы хотели пожелать гражданам?

- В первую очередь, хочется напомнить, что граждане должны проявлять активную гражданскую позицию. При наличии информации о нарушении закона своевременно информировать компетентные органы для принятия мер реагирования.

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