Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 ноября: суточный прирост обновил свой максимум

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

Суточный прирост инфицированных коронавирусом на территории Республики Крым не перестает бить рекорды. Чтобы сдержать распространение заразы, местные власти ввели новые ограничения в регионе. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация не улучшилась даже после недели выходных, которые были объявлены во всех регионах РФ.

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Данные Минздрава РК

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 803 случая новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии в регионе заболели ковидом 103 638 человек. За этот же период выписано с выздоровлением 91 356 человек (756 – за истекшие сутки). Также с начала пандемии скончались 3 159 пациентов (18 – за истекшие сутки).

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 241 человек, – говорится в сообщении.

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По состоянию на 9 ноября в Севастополе зарегистрировано 358 новых случаев заболевания коронавируса. Выписаны после выздоровления 85 человек. Умерли 10 человек в возрасте от 59 до 86 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 42 200 человек. В настоящий момент выздоровели 35 214 человек, 1 468, к сожалению, умерли.

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