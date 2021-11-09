Крупнейший крымский банк выдал первый кредит на строительство дома с использованием маткапитала

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Крымчане активно пользуются ипотечным кредитованием на индивидуальное жилищное строительство. Так, крупнейший крымский банк РНКБ выдал первый ипотечный кредит на ИЖС с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса.

Заемщик хочет построить дом площадью 130 квадратов на участке в селе Мирное Симферопольского района. Реализовывать проект будет один из застройщиков, аккредитованных в РНКБ.

В банке также сообщили, что с момента запуска пилотного проекта по ипотечному кредитованию ИЖС в РНКБ было одобрено около 200 заявок на кредитование по этому проекту. Общая сумма одобренных кредитов - около 1 миллиарда рублей. Только в октябре банк одобрил 92 заявки по кредитам на 400 миллионов рублей.

КАК ВЗЯТЬ КРЕДИТ НА ИЖС

Напомним, что программа ипотечного кредитования «Строительство жилого дома» была запущена в РНКБ в мае текущего года. Заемщик может подать заявку на кредит на покупку земельного участка с одновременным строительством жилого дома.

Также клиент может построить жилой дом на своем участке по типовым проектам застройщика. И застройщик, и заемщик, защищены от денежных рисков. Банк открывает аккредитив с поэтапным перечислением средств на счет застройщика в зависимости от этапа строительства дома.

Минимальная сумма кредита на постройку дома - 600 тысяч рублей, а максимальный срок кредита - 25 лет.

Клиенты могут получить больше информации о программе кредитования ИЖС и посмотреть список аккредитованных застройщиков на официальном сайте РНКБ. Нужно перейти в раздел «Ипотека», а затем «Строительство жилого дома».

КСТАТИ

При строительстве дома заемщики также могут рассчитывать на льготные кредиты в рамках госпрограмм «Сельская ипотека» и «Семейная ипотека», если они соответствуют необходимым требованиям. Применяются льготные ставки годовых: 3% в рамках «Сельской ипотеки» и 6% при «Семейной ипотеке».

Кстати, с июля текущего года клиенты РНКБ могут купить в ипотеку и нежилые помещения. Это апартаменты, машино-места, офисные и торговые помещения, а также помещения свободного назначения. Приобрести можно как строящиеся, так и готовые объекты.