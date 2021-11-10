Подозревают в госизмене: экс-депутата ялтинского горсовета арестовали

Юрий Ломенко. Фото: yalta.rk.gov.ru

В Ялте разворачивается скандал в отношении бывшего депутата местного горсовета Юрия Ломенко. 8 ноября текущего года на внеочередном заседании было принято решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий. Он уходил по собственному желанию.

Позже Центр общественных связей ФСБ сообщил, что задержан некий россиянин, которого подозревают в государственной измене. Как уточнил источник КП-Крым в силовых структурах Крыма, речь идет об экс-депутате ялтинского горсовета Юрии Ломенко.

В пресс-службе ФСФ РФ сообщили, что ялтинец с 2017 по 2018 год собирал и передавал сведения, представляющие государственную тайну, украинским спецслужбам. Информация касалась в том числе федеральной службы безопасности.

- В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ФСБ.

Напомним, в 2017 году Юрий Ломенко учредил национально-культурную автономию «Украинцы Крыма». Он же и возглавил ее. При этом в октябре 2021 года организация была ликвидирована. Ломенко был депутатом ялтинского горсовета несколько лет.

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