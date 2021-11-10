Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 ноября: Выявлено еще 811 случаев заболевания

Под ковидные госпитали отошли 30 больниц Фото: Архив "КП"

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 104 тысячи 449 случаев COVID-19. Справились с болезнью 92 тысяч 159 человек. Умерли 3 тысячи 179 пациентов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 811 случаев новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 803 человек. Умерли 20 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 9240 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 351 новый случай COVID-19. С выздоровлением выписаны 210 пациентов, умерли 13.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 42 тысяч 551 инфицированный. Выздоровели 35 тысяч 424 человека, умерли 1481 умер.

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