В Крыму возобновлено льготное кредитование предпринимателей, пострадавших от пандемии

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Крымские предприниматели снова могут стать участниками программы льготного кредитования. Речь идет о программе, утвержденной Правительством Российской Федерации от 27.02.2021г. № 279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности».

Крымские предприниматели могут взять льготный кредит в РНКБ банке.

Напомним, что по условиям программы можно оформить займ по ставке 3% с 1 ноября до 30 декабря 2021 года. Рассчитывать на льготный кредит могут заемщики, которые раньше заключили договор в рамках указанной программы, а также заключившие договор в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2020г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности».

Также на кредит под 3% могут рассчитывать предприятия, созданные и включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства после 1 июля 2020 года.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Максимальный срок кредитования - 18 месяцев. При этом в течение первых шести месяцев предпринимателей освобождают от уплаты кредита и процентов по нему, а после этого заемщик сможет погашать долг равными долями. Бизнесмены могут взять кредиты до 300 миллионов рублей. Ключевое условие - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%.

Стать участниками госпрограммы смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий.

Подробнее с условиями данной программы можно ознакомиться на официальном сайте банка. Предприниматели могут подать заявку на кредит онлайн без посещения офиса на сайте РНКБ.