Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 ноября: выявлено 574 заболевших

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

В Крыму несколько дней подряд снижается суточный прирост инфицированных коронавирусом. 25 ноября республика опустилась на 12 место в списке регионов РФ по суточному приросту Covid-19.

Напомним, лидером по иммунизации в Крыму по-прежнему остается столица республики - в Симферополе план по вакцинации выполнен на 90%.

По данным Министерства здравоохранения Республики Крым, к настоящему моменту в регионе прошли вакцинацию первым компонентом более 865 тысяч человек, вторым - свыше 695 тысяч человек. Чтобы достичь популяционного иммунитета, в Крыму необходимо привить не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 574 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Минздрав РК. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 118 036 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 088 человек, говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за сутки составляет 572 человека, выздоровевших за весь период – 105 701. Также с начала пандемии в регионе скончались 3 536 человек, 25 - за истекшие 24 часа.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 27 ноября в Севастополе зарегистрированы 253 новых случая заболевания Covid-19. 599 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 86 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 095 человек. В настоящий момент выздоровели 43 401 человек, еще 1 658, к сожалению, умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против Covid-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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