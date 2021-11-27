Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 8:01

Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 ноября: выявлено 574 заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 27 ноября
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Архив "КП"

В Крыму несколько дней подряд снижается суточный прирост инфицированных коронавирусом. 25 ноября республика опустилась на 12 место в списке регионов РФ по суточному приросту Covid-19.

Напомним, лидером по иммунизации в Крыму по-прежнему остается столица республики - в Симферополе план по вакцинации выполнен на 90%.

По данным Министерства здравоохранения Республики Крым, к настоящему моменту в регионе прошли вакцинацию первым компонентом более 865 тысяч человек, вторым - свыше 695 тысяч человек. Чтобы достичь популяционного иммунитета, в Крыму необходимо привить не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 574 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Минздрав РК. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 118 036 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 088 человек, говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за сутки составляет 572 человека, выздоровевших за весь период – 105 701. Также с начала пандемии в регионе скончались 3 536 человек, 25 - за истекшие 24 часа.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 27 ноября в Севастополе зарегистрированы 253 новых случая заболевания Covid-19. 599 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 86 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 095 человек. В настоящий момент выздоровели 43 401 человек, еще 1 658, к сожалению, умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против Covid-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Крыму 2021: последние новости