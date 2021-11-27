Время вкладывать: как правильно копить деньги

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Совсем скоро наступит пора предновогоднего волшебства и время выбора подарков, поездок и застолий. А это значит, что впереди большие траты. И чтобы после Нового года не быть на мели, лучше начинать копить деньги не с 1 января, а уже сейчас. Это будет эффективнее, чем давать себе обещание начать новую жизнь с понедельника. Как же правильно копить без ущерба для семейного бюджета, «Комсомолка» разбиралась с экспертами.

Определите цель накоплений

Первое и самое важное, что нужно сделать - обозначить цель накоплений и определиться, сколько средств нужно для осуществления мечты. Еще желательно обозначить срок, за который хотелось бы накопить определенную сумму денег. Тогда процесс накопления будет мотивированным и разумным. Главное - разумно определять ежемесячную сумму, которую вы готовы откладывать на цель. Это может быть 10-15% от общего дохода. Откладывать деньги нужно сразу же после получения зарплаты, а не надеяться на конец месяца, когда на руках уже ничего не осталось. Еще одна хорошая привычка, которая поможет быстрее увеличить накопления - откладывайте 20-30% от премии или подработок. Копить можно не только на глобальные цели - покупка квартиры, машины, дорогостоящее обучение. Также можно предусмотреть так называемую «подушку безопасности» - сумма шестимесячного дохода, которую можно будет использовать, если возникнут непредвиденные траты.

Учитывайте доходы и траты

Конечно, если вы хотите копить деньги, нужно, в первую очередь, научиться расчитывать свои траты. В начале каждого месяца распределите, сколько средств пойдет на обязательные статьи расхода (транспорт, еда, здоровье, коммунальные платежи, аренда жилья, мобильная связь, бензин). Затем выделите деньги на вторичные потребности: покупка одежды, досуг. Затем в течение месяца учитывайте расходы. Если раньше для этого можно было использовать только блокнот или создавать заметки в телефоне, то теперь контролировать траты можно в мобильном банковском приложении. Это очень удобно, потому что фиксируется не только дата и сумма покупок, но и сферы, на которые тратится больше всего денег. В конце месяца нужно проанализировать траты и скорректировать бюджет. Возможно, вы совершали необдуманные покупки, без которых можно было бы обойтись. Кстати, эксперты советуют планировать бюджет не только на месяц, а на квартал и даже на год, потому что есть траты, которые могут ударить по кошельку, если их не предусмотреть. Например, смена гардероба, уплата налогов, оформление техосмотра или страховки на авто.

Вкладывайте средства с выгодой

Если вам кажется, что копить деньги дома под подушкой надежно и безопасно, это не так. Старый добрый метод копилки уже устарел. Во-первых, есть соблазн потратить сбережения, ведь они всегда под рукой. Тогда процесс накопления сильно увеличится во времени. Во-вторых, средства со временем обесцениваются за счет инфляции, и пока вы копите, цель покупки может подорожать на 10-20%. Чтобы обезопасить и преумножить сбережения, лучше выбрать выгодный для вас вид банковского вклада. Чем дольше срок депозита в банке, тем больший процент вы получите. Кроме того, нужно обращать внимание на то, можно ли пополнять вклад и снимать средства в случае необходимости. Конечно, при более гибком виде вклада процент годовых будет немного снижен, но если ежемесячно докладывать средства, общая сумма вложений в итоге будет выше.

Для того, чтобы открыть в банк, не обязательно идти в офис. Это можно сделать в приложении или интернет-банке.