Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 ноября: выявлено 513 заболевших

Всего с начала пандемии было выявлено 118 549 заболевших Covid-19.
Фото: Архив "КП"
В Крыму, по данным регионального Минздрава, за 27 ноября зарегистрировали 513 случаев новой коронавирусной инфекции.
Всего с начала пандемии было выявлено 118 549 заболевших Covid-19.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Данные Минздрава РК
- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 102 человека, - отметили в пресс-службе ведомства.
Так, количество выздоровевших за сутки составляет 479 человек, выздоровевших за весь период - 106 180.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе за последние сутки выявили 249 новых случаев заболевания COVID-19. 505 человек выписаны после выздоровления.
Умерли 10 человек в возрасте от 35 до 83 лет.
- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 344 человека. В настоящий момент выздоровели 43 906 человек, 1 668 умерли, - отметили в пресс-службе Правительства города.
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