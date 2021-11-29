Вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин уходит в отставку

В октябре 2019-го синовник занял должность вице-премьера республики. Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Крымские депутаты Госсовета согласовали отставку Андрея Рюмшина с должности первого вице-премьера республики, курирующего сферу сельского хозяйства.

Он сможет покинуть должность после того, как губернатор подпишет соответствующий указ. Однако министром сельского хозяйства Рюмшин остается.

Напомним, чиновник подал в отставку еще 24 ноября. Он стал министром сельского хозяйства в октябре 2016 года. В октябре 2019-го он занял должность вице-премьера республики, курирующим сферу сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также водного хозяйства и ветеринарии.

За последние несколько месяцев это не самая громкая отставка в Крыму. В ноябре 2021 года от должности в связи с утратой доверия была освобождена министр культуры Арина Новосельская. 19 ноября Басманный суд Москвы арестовал чиновницу за получение взятки в 25 миллионов рублей.

Так, в конце октября была отстранена от должности глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко. Она стала фигурантом уголовного дела.

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