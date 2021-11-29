Клиенты крупнейшего крымского банка могут выиграть 100 тысяч рублей в рамках акции «Новогодние подарки»

Фото: Архив "КП"

Клиенты крупнейшего крымского банка РНКБ могут получить приятный денежный бонус к Новому году. Именно сейчас самое время позаботиться о том, чтобы праздничный стол был полным, и близкие получили долгожданные подарки.

Итак, владельцы кредитных карт банка могут принять участие в розыгрыше десяти призов по 10 тысяч рублей каждый. Чтобы стать участником акции «Новогодние подарки», нужно до 26 ноября оплатить покупки кредитной картой РНКБ на сумму от 5 тысяч рублей. В банке отмечают, что количество и сумма операций не ограничены. При этом каждые 5 тысяч рублей, потраченные с кредитной карты, увеличивают шансы на победу.

Десять победителей выберут 28 декабря с помощью генератора случайных чисел. В РНКБ также уточнили, что победителю не придется платить НДФЛ с выигрыша - его оплатит банк, а сто тысяч рублей будут зачислены на счет победителя.

Вручение денежных призов пройдет 29-30 декабря текущего года. Ознакомиться с условиями акции детальнее можно на официальном сайте банка.

СПРАВКА «КП»

На сегодня каждый второй крымчанин использует кредитную карту РНКБ. Для клиентов доступен 55 дней льготного периода, во время которого не начисляются проценты за использование средств. Оформление, обслуживание и перевыпуск карты осуществляется бесплатно.

Оформить карту можно, оставив онлайн-заявку на сайте банка. Далее клиент получает одобрение и забирает карту в отделении РНКБ.