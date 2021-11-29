Вакцинация от коронавируса в Крыму 2021: последствия, побочные эффекты и эффективность

Вакцинация считается одним из самых действенных способов защиты от инфекции. Фото: Архив "КП"

Вакцинация в Крыму идет полным ходом. Она началась еще в декабре 2020. И вот, всего за год от коронавируса успели привиться почти 700 тысяч человек. Но этого все еще недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Он сформируется только после вакцинации минимум 80% взрослого населения, сейчас привито 73%.

На сегодняшний день вакцинация населения на полуострове доступна для всех жителей республики. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства или в мобильном пункте. С собой нужно иметь лишь паспорт, СНИЛС и медицинский полис ОМС.

Какие бывают последствия вакцинации от коронавируса в Крыму 2021?

Вакцинация считается одним из самых действенных способов защиты от инфекции. Благодаря ей у человека появляются антитела, которые и помогают снизить риски заражения.

Какие побочные эффекты у вакцинации от коронавируса в Крыму 2021?

В региональном Минздраве предупреждают: если после прививки ухудшилось самочувствие, это не повод паниковать и бить тревогу. Такой эффект часто говорит о том, что организм человека начал бороться с вирусом. Нормой считается повышение температуры, головная боль и слабость.

Какая эффективность вакцинации от коронавируса в Крыму 2021?

По данным ведомства, большая часть привитых людей становятся более устойчивыми к коронавирусной инфекции. Шанс заболеть есть, но он снижается к минимуму.

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