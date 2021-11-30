Вам письмо: Какие налоги крымчанам нужно заплатить до 1 декабря

Имущественный налог можно оплатить до 1 декабря включительно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму 1 декабря - последний день уплаты имущественных налогов физлиц. Рассказываем, как, куда и сколько нужно платить, чтобы не насчитали штрафы и пени.

Как сообщил заместитель руководителя УФНС России по РК Денис Булышко, оплатить налог можно на основании налогового уведомления. Больше 600 тысяч таких писем получили в сентябре текущего года собственники авто, недвижимости и земельных участков в Крыму. Уведомления приходили как почтой, так и в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика.

В региональном ФНС также предупредили, что уведомления не направляются, если общая сумма налогов меньше ста рублей или же налогоплательщик - льготник. Также письма от налоговой не придут тем, у кого есть переплата, покрывающая сумму налога.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПРИШЛО

Первое, что можно сделать, зайти в личный кабинет на официальном сайте ФНС России напрямую или же через Единый портал госуслуг. В налоговой отметили, что налоговые уведомления не размещаются непосредственно на портале госуслуг. После 1 декабря там появится сумма задолженности по имущественным налогам. Рассчитать сумму налога можно самостоятельно на сайте ФНС России, используя сервис «Налоговые калькуляторы». Нужно ввести информацию о всех объектах, которые принадлежат налогоплательщику.

Кроме того, по вопросу получения уведомлений можно прийти в любую налоговую инспекцию (нужно иметь с собой паспорт) или же позвонить на телефон «горячей линии» или направить обращение через МФЦ, через сайт ФНС России (сервис «Уплата налогов и пошлин») или непосредственно через «Личный кабинет налогоплательщика».

КАК ОПЛАЧИВАТЬ НАЛОГ

Оплатить налоги можно в банке, на почте, с помощью «Личного кабинета налогоплательщика» либо интернет банкинга. Для удобства оплаты налоговое уведомление помимо реквизитов для оплаты содержит УИН (уникальный идентификатор начислений, QR- и штрих-код.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ОПЛАТИТЬ НАЛОГ ВОВРЕМЯ

После 1 декабря тем, кто не оплатил имущественный налог, будет ежедневно начисляться пеня. Она рассчитывается исходя из суммы неуплаченного налога, умноженного на количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефинансирования Банка России. Также в УФНС России по Крыму напомнили, что налоговая может обращаться к судебным приставам, которые могут заблокировать банковский счет должника, арестовать имущество или ограничить выезд за границу.

КОМПЕТЕНТНО

- На сегодня свои обязательства исполнили порядка 60% налогоплательщиков, обеспечены поступления в сумме более 900 млн. рублей. Вместе с тем, хочется отметить, что показатель уплаты имущественных налогов в 2020 году достиг 88%. Надеемся, что и в текущем году Крым по уплате налогов будет выглядеть не менее достойно, - сообщил заместитель руководителя УФНС России по РК Денис Булышко.

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