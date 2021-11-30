Что изменится в Крыму с 1 декабря 2021 года: штрафы за неуплату налогов и восстановление льготного проезда

Антиковидные меры в Крыму начнут ослаблять Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОКОНЧАНИЕ РЕМОНТА ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА В СИМФЕРОПОЛЕ

Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе, которое началось весной текущего года, обещают закончить к 1 декабря. Сроки окончания реконструкции не раз переносили. Но теперь работы находятся на финальном этапе. По данным главы администрации крымской столицы Валентина Демидова, на площади устанавливаются малые архитектурные формы, там идет очистка от мусора и незаконных реклам.

На благоустройство площади Куйбышева было выделено 67,6 миллиона рублей.

Кроме того, в Симферополе к 1 декабря планируется закончить благоустройство 17-ти дворов.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕТЕЙ В ЛЮБОМ ЗАГСЕ СТРАНЫ

С декабря в России можно будет оформить свидетельство о рождении ребенка не по месту прописки, а в любом ЗАГСе страны. Кроме того, не по месту прописки можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, а также восстановить или аннулировать их.

ПЕНЯ ЗА НЕУПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕНННОГО НАЛОГА

1 декабря - последний день уплаты имущественных налогов физлиц. Больше 600 тысяч налоговых уведомлений получили в сентябре текущего года собственники авто, недвижимости и земельных участков в Крыму.

По вопросу получения уведомлений можно прийти в любую налоговую инспекцию (нужно иметь с собой паспорт) или же позвонить на телефон «горячей линии» или направить обращение через МФЦ, через сайт ФНС России или непосредственно через «Личный кабинет налогоплательщика». Оплатить налоги можно в банке, на почте, с помощью «Личного кабинета налогоплательщика» либо интернет банкинга. Если налог будет неоплачен, то со 2 декабря начнет начисляться пеня.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

Власти Крыма готовятся внести изменения в указ о режиме повышенной готовности и смягчить некоторые коронавирусные ограничения. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, будет восстановлен льготный проезд в общественном транспорте для вакцинированных пожилых людей возраста 60+.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕЛКУ МАРКИРОВКИ

С 1 декабря вводится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку для продажи или саму продажу товаров с использованием поддельных средств для маркировки товаров. Мошенникам грозит штраф до 300 тысяч рублей или же до трех лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

Также с начала декабря предусматриваются штрафы за производство или продажу лекарств без маркировки или с нарушениями ее нанесения. Кроме того, обязательной маркировке с декабря подлежит скоропортящаяся молочная продукция и минеральная бутилированная вода.

БАНКАМ ЗАПРЕТИЛИ СТАВИТЬ «ГАЛОЧКИ» В КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРАХ

С 30 декабря вводится ограничение для банков - запрет проставлять отметки о согласии на оказание дополнительных услуг в кредитном договоре с заемщиком. Запрет ставить галочки типографическим способом теперь закреплен законодательно. Теперь клиент банка должен сам отразить согласие на дополнительные услуги от банка. Также поправки в закон устанавливают 14-тидневный период, во время которого заемщик может отказаться от дополнительных услуг.

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