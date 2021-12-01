Выгодное вложение: Крупнейший крымский банк предлагает клиентам открыть вклад «Новогодний»

Фото: Архив "КП"

Остался ровно месяц до начала новогодних праздников. Крупнейший крымский банк РНКБ предлагает клиентам открыть вклад «Новогодний» с повышенной доходностью. Открыть депозит на выгодных условиях можно с 1 декабря текущего года до 1 марта 2022 года.

УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ «НОВОГОДНИЙ»

Минимальная сумма вклада составляет от 50 тысяч рублей, а максимальная не ограничена. Денежные средства можно вложить в банк максимально на 370 дней. При этом пополнять вклад или снимать деньги на протяжении срока нельзя.

Выплата процентов клиентам осуществляется ежемесячно. Базовая доходность по вкладу составляет 6,38%. Но при оформлении вклада дистанционно (в мобильном приложении или интернет-банке) и участии в программе лояльности от банка доходность может достигать 8,05%.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ОТ БАНКА

Клиенты РНКБ автоматически становятся участниками программы лояльности, если совершают покупки на сумму от 10 тысяч рублей по дебетовой или кредитной карте с технологией бесконтактной оплаты или по виртуальной карте. Кроме того, на карту необходимо получить хотя бы раз в течение предыдущих шестидесяти дней зачисление зарплаты или пенсии. Еще одно условие - не должно быть просроченной задолженности по кредитам.

Более подробно со ставками и условиями по вкладу можно на официальном сайте банка.