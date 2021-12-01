Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 декабря: Выявлено еще 439 случаев заболевания

Выздоровевших больше заболевших в два раза Фото: Архив "КП"

В Крыму сняли ряд ограничений, введенных для профилактики распространения коронавируса. Для подтверждения отрицательного теста на COVID-19 к методу ПЦР-диагностики приравняли выявление антигена SARS-CoV-2 экспресс-тестированием.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 119 тысяч 908 случаев COVID-19. Справились с болезнью 108 тысяч 431 человек. Умерли 3 тысячи 632 пациента.

Данные Минздрава РК по зеболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 439 случая новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 873 человека. Умерли 24 пациента. Лаборатории за сутки выполнили исследования 5629 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 202 новых случая COVID-19. С выздоровлением выписаны 186 пациентов, умерли 11.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 48 тысяч 974 человек. Выздоровели 44 тысячи 821 инфицированный, 1695 умерли.

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