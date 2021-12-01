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Общество1 декабря 2021 15:55

Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Крыму на декабрь 2021: официальный список

Публикуем официальный список адресов пунктов вакцинации от коронавируса в Крыму в декабре 2021 года
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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На сегодняшний день вакцинация населения на полуострове доступна для всех жителей республики

На сегодняшний день вакцинация населения на полуострове доступна для всех жителей республики

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Уже год в Крыму продолжается вакцинация от коронавируса. Она началась в декабре 2020. За год от вируса успели привиться больше 700 тысяч человек. Но для коллективного иммунитета этого пока недостаточно. Он сможет сформироваться только после вакцинации минимум 80% населения республики. На сегодняшний день привито всего 70% жителей.

Для того, чтобы прививочная кампания протекала быстро и комфортно для жителей Крыма, на территории полуострова развернуто большое количество пунктов. На сегодняшний день свой укол можно получить в поликлинике по месту жительства или в мобильном пункте. При себе нужно иметь лишь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Актуальный адреса пунктов вакцинации в Крыму можно посмотреть по ссылке.

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