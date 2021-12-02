Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 декабря: Плюс 431 заболевший

В Крыму после перенесенного ковида выздоровели за сутки 871 человек Фото: Архив "КП"

Глава РК Сергей Аксенов накануне внес изменения в указ о мерах повышенной готовности. Так, новые поправки смягчают антиковидные ограничения, принятые накануне. Среди прочего разрешена работа заведений общепита в ночное время суток при выполнении некоторых условий. Кроме того, смягчен режим работы театров, кинотеатров, концертных залов и цирков: теперь залы могут быть заполнены на 70%, а не на 50%, как это было ранее. Также в указе экспресс-тесты на SARS-CoV-2 приравняли к другим методам диагностики вируса. Теперь отрицательный тест подойдет для заселения в гостиницы, посещении заведений общепита и объектов торговли.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 1 декабря зафиксировали 431 случай коронавируса, с начала пандемии выявили 120 339 положительных на Covid-19. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

За сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 096 человек.

Выздоровели за сутки после перенесенного ковида 871 человек, за весь период с начала пандемии – 109 302.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 2 декабря в Севастополе зафиксировали 201 случай коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства города, скончались 9 человек в возрасте от 31 до 81 года.

По данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели коронавирусом 49 175 человек. В настоящий момент выздоровели 44 996 человек, 1 705 умерли.

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