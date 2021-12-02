Политический кризис: В Крыму оценили слова Зеленского о возвращении полуострова

Владимир Зеленский продолжает проводить антироссийскую политику. Фото: страница Владимира Зеленского на Facebook

Украина угрожает территориальной целостности России, так как посягает на захват Крыма. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение полуострова - цель и философия страны. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расценивают слова украинского лидера как прямую угрозу, высказанную в адрес России.

- Украина угрожает территориальной целостности России, так как посягает на захват Крыма, а также карательную операцию против собственных граждан на Донбассе. Это происходит благодаря тому, что Запад, взявший покровительство над украинскими националистами, потворствует подобному поведению, - отмечает политолог.

По словам Владимира Джараллы, причина текущего заявления Зеленского кроется во внутренней украинской политике и политическом кризисе.

- Президент Украины находится в катастрофической ситуации с точки зрения политической позиции. На этом фоне он, с одной стороны, усиливает репрессии против несогласных с ним, а с другой - начинает обострять внешнеполитическую ситуацию своими заявлениями, рассчитанными на то, что это позволит ему укрепить позицию внутри страны, - заключил политолог.

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