Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 декабря: Еще 419 заболевших

Заболеваемость коронавирусом в Крыму снижается, а смертность остается на прежнем уровне. Фото: Архив КП.

Власти Крыма продолжают смягчать антиковидные ограничения для тех, кто уже привился от коронавируса. С 15 декабря в Крыму будет восстановлен льготный проезд в общественном транспорте для пожилых людей в возрасте от 60 лет, вакцинированных против Covid-19. Для тех, у кого нет сертификата о прививке или перенесенном заболевании, ограничения остаются в силе.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 2 декабря зарегистрировано 419 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения республики. По данным ведомства, всего за время пандемии в Крыму выявили 120 339 положительных на Covid-19.

За сутки лаборатории полуострова исследовали на коронавирус 5 451 человек. С выздоровлением вписаны 867 человек, выздоровевших за весь период – 110 169.

Данные Министерства здравоохранения РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 3 декабря в Севастополе зарегистрированы 195 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Правительство города. 196 человек выписаны после выздоровления. Умерли 8 человек в возрасте от 29 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 49 370 человек. Выздоровели 45 192 человека, 1 713 умерли.

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