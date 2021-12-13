Смерть во время матча: в Крыму скончался игрок хоккейной команды

Спортсмену-любителю стало плохо после игровой смены. Фото: Ночная хоккейная лига

В Крыму скончался 63-летний игрок хоккейной команды «Сарматы» Александр Фролов. Как сообщили в Ночной хоккейной лиге РК, спортсмену-любителю стало плохо после игровой смены, и Александр вернулся на скамейку запасных.

На спортплощадке во время проведения матча дежурили медики. Они сразу же начали оказывать первую помощь.

Александру Фролову было 63 года. Фото: Ночная хоккейная лига

- Товарищи по команде и неравнодушные зрители перенесли Александра в машину скорой. До последней секунды медики боролись за его жизнь. По дороге в реанимацию Александр Фролов скончался. Выражаем соболезнования родным и близким Александра, - говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря скончался 62-летний тренер по футболу Игорь Гамула. Он был главным тренером одесского «Черноморца», а с 2011 по 2020 годы - команды ФК «Ростов».

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