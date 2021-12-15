Instagram заблокировал страницу администрации Симферополя

Сотрудникам управления пришлось создать новый аккаунт. Фото: Архив "КП"

Instagram заблокировал профиль администрации Симферополя. Сотрудникам управления пришлось создать новый аккаунт. По информации пресс-службы, аккаунт заблокировали из-за «нарушений норм сообщества». Однако никакого запрещенного контента на странице не было.

Напомним, накануне семилетия Крымской весны местный телеканал «Крым 24» лишился сети Instagram. В редакционном аккаунте можно было публиковать фотографии, но без текстового сопровождения. Блокировку сняли только спустя неделю.

Летом из-за активных жалоб с украинской стороны, губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил закрыть свой личный аккаунт в Фейсбуке. Развожаев отмечал, что закрыть свою страницу хотел уже давно, а с «учетом курьезной истории с «синей галкой» время точно пришло».

В начале ноября профиль правительства Севастополя в Instagram, на котором было 10 тысяч подписчиков, также заблокировали. Причину таких действий администрация соцсети объяснила тем, что на странице было «слишком много ответов на комментарии пользователей»

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