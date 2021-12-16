Крупнейший крымский банк запустит проект по очистке вод Черного моря

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Ежегодно в Крыму отдыхают миллионы туристов. В летний сезон нагрузка на природную среду особенно высока. И потребление ресурсов, и количество отходов увеличивается в этот период несколько раз. Социально активные предприятия и бизнесмены стремятся сделать полуостров чище. Так, например, крупнейший крымский банк РНКБ утвердил стратегические инициативы по реализации принципов устойчивого развития в деятельности компании.

В банке планируют создать продукты и сервисы, соответствующие принципам экологичности и заботы об окружающей среде и будущих поколениях.

Основные направления работы банка в этой сфере - забота о чистоте природы, в том числе очистка Черного моря от мусора; рациональное потребление невозобновляемых ресурсов; организация раздельного сбора отходов для дальнейшей переработки; ответственное использование природных ресурсов, в том числе использование безбумажной технологии в работе; забота об обществе.

- Мы являемся организацией с высоким уровнем социальной ответственности, поэтому нашу экологическую и социальную политику определяют основные направления устойчивого развития, которые помогают снижать негативное воздействие на окружающую среду и содействовать развитию регионов присутствия банка, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - РНКБ одним из первых в России перешел на технологию «Безбумажный офис» в 2018 году, полностью отказался от печати рекламно-информационной полиграфии и внедрил электронную подпись документов во всех офисах, тем самым сократил использование бумаги на 55%, за 3 года сэкономил 621 тонну бумаги и сохранил более 10 тысяч деревьев. В будущем таких программ в банке станет значительно больше.

В будущем году в РНКБ планируют установить в популярных туристических местах и прибрежных мини-портах специальных «ловушек», которые будут удерживать пластик, бумагу, мусор, масло, топливо и другие вещества и объекты, загрязняющие окружающую среду. Эти отходы планируется сдавать на переработку для вторичного использования.

Также среди стратегических инициатив банка - создание эко-офиса с минимальным потреблением ресурсов и с учетом современных стандартов, а также установка первых солнечных панелей на помещениях, принадлежащих банку, для полного или частичного обеспечения офисов электроэнергией.

В помещениях РНКБ планируют установить смесители с сенсорным управлением и аэраторами, что поможет экономить воду. За счет таких нововведений в банке рассчитывают сократить расход воды к концу следующего года на 50%.

Также в офисах установят контейнеры из переработанного пластика для раздельного сбора отходов и батареек.

Собранный мусор будут отдавать на переработку и утилизацию.

К концу 2023 года планируется собирать раздельно и передавать на переработку до 50% мусора.

В операционных офисах банка появятся специальные зоны, где родители смогут оставить ребенка под присмотром на некоторое время, чтобы отлучиться в магазин, салон красоты или поликлинику.