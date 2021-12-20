Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 декабря: Плюс 170 заболевших

Всего с начала пандемии 125 518 заболевших Covid-19. Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зафиксировали 170 случаев заболевания коронавирусом.

Всего с начала пандемии 125 518 заболевших Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 372 человека, - отметили в пресс-службе ведомства.

Так, количество выздоровевших за сутки составляет 163 человека, а выздоровевших за весь период - 116 349.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за 20 декабря зарегистрировали 108 новых случаев заболевания COVID-19.

- 36 человек выписаны после выздоровления. Умерли 2 человека в возрасте 68 и 93 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 007 человек, - добавили в пресс-службе правительства города.

На сегодняшний день выздоровели 48 348 человек, 1 808 умерли.

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