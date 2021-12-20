Джанкойский молокозавод «Новатор»: инновации и контроль качества как ключи к успеху

Джанкойский молокозавод ведет свою историю с 1928 года. Фото: ООО «Новатор»

Крымчане хорошо знают продукцию Джанкойского молокозавода, и на прилавках торговых центров и небольших магазинов покупатели разбирают творог, сливочное масло, йогурты этого производителя. У предприятия богатая история – первый молочный завод в Джанкое организовали еще в 1928 году, а затем последовали десятилетия модернизации производства, усовершенствования технологий и выпуска новых продуктов, которые стали востребованными у покупателей. Сегодня ООО «Новатор» - крупнейший в Крыму производитель молочной продукции. На заводе выпускают цельномолочные и кисломолочные продукты, сливочное масло, твердые, мягкие и плавленые сыры, а еще – сухие молокопродукты для кондитеров. Потребителями продукции молокозавода стали не только крымчане, но и жители материковой части России.

Как удается годами удерживать покупателей и привлекать новых, занимая крупный сегмент крымского рынка молочных продуктов, рассказал генеральный директор ООО «Новатор» Дмитрий Арлачев.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Ежедневно на заводе перерабатывают 240 тонн молока. Это примерно 12 больших молоковозов, которые часто можно увидеть на крымских дорогах. Завод закупает сырье у фермеров, тщательно отслеживая его качество.

- Наш первый фактор успеха – это тотальный контроль качества. Любой поставщик, по условиям договора с заводом, проходит весь процесс аудита не только в виде исследования молока, но и всех технологических процессов, которые происходят на ферме. Мы проверяем доильные участки и даже контролируем рацион питания животных через показатели уровня белка и жира в молоке, - поясняет Дмитрий Арлачев. - Любой потребитель может быть уверен, что у нас организован многоуровневый контроль качества.

Дальше, на этапе перевозки молока, устанавливается нужный температурный режим. А когда сырье попадает на завод, происходит его пастеризация, очистка и нормализация.

Фото: ООО «Новатор»

ИНВЕСТИЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В любом бизнесе не обойтись без усовершенствования технологий и обновления оборудования. Чтобы занимать лидирующие позиции на крымском рынке, на предприятии ежегодно реализуют инвестиционные программы.

- Завод длительное время сотрудничает с банком РНКБ как с ведущей финансовой структурой Крыма. У нас есть проекты, связанные с кредитованием под инвестиционное развитие. Кроме того, мы проводим такие операции, как факторинг с участием группы РНКБ, - отмечает генеральный директор ООО «Новатор».

В рамках инвестпрограммы, рассчитанной на 2021-2022 годы, планируется улучшить качество продукции за счет внедрения новых технологических решений на этапе обработки молока. Кроме того, средства пойдут на расширение торговой сети, улучшение условий труда и повышение производительности.

Отдельный блок в развитии предприятия направлен на необходимость маркировки молочной продукции. Это отражено в законодательных требованиях. А значит, потребуется закупка нового оборудования и реконструкция цехов.

Фото: ООО «Новатор»

В ближайший год инвестиции также будут направлены на повышение качества переработки сырья для производства цельномолочной продукции. Отдельное внимание будет уделено сырному цеху, где планируют установить еще более современное оборудование, что позволит расширить ассортимент выпускаемых сыров и увеличить объемы производства.

ВЫПУСК НОВЫХ ПРОДУКТОВ И ПОИСК УДОБНЫХ УПАКОВОК

- Мы выпускаем два вида продуктов – ежедневного потребления (молоко, кефир, сметана) и те, которые оценят гурманы. Например, некоторые виды сыров относятся к линейке регулярных покупок. Но есть сыры с лавандой, базиликом, пажитником для тех, кто наслаждается вкусом и употребляет эти продукты в определенных обстоятельствах – во время встреч с друзьями, с семьей, - рассказывает Дмитрий Арлачев.

Джанкойский молокозавод практически каждые полгода выпускает новый вид продукции, быстро реагируя на современные тенденции рынка.

Так, в 2016 году завод начал выпускать товары в пластиковых бутылках, в 2017 на прилавках появились термостатная продукция, а затем и творожные десерты с натуральными фруктовыми наполнителями. В 2019 году был новый прорыв – выпуск творожных сырков в шоколадной глазури и яркой упаковке.

В 2020 году завод начал выпускать творог в удобной упаковке стабило бэг, благодаря которой пакет можно открыть, взять нужное количество продукта, а потом снова заклеить.

Со временем изменилась и линейка йогуртов – появились новые вкусы. В перспективе планируется выпуск йогуртовых коктейлей и густых йогуртов.

Линейка сыров тоже значительно расширилась с 2015-2016 годов, когда на заводе переоборудовали сырный цех. Так, в 2017 году в Крыму появился свой Пармезан, как ответ на запрет ввоза его итальянского сородича. Традиция импортозамещения продолжилась в 2019-2020 годах, когда крымчане увидели на прилавках отечественные Камамбер и белую Моцареллу, выпущенные Джанкойским молокозаводом.

Не так давно, в прошлом году, началось производство сыра из козьего и овечьего молока. А текущий год был особенно плодотворным – «родились» сыры «Грюйер», «Манчего», «Мимолет», а еще сыры с уникальными вкусами: крымской лавандой, базиликом, оливками, пажитником. Расширилась линейка Камамбера, теперь наряду с классическим рецептом покупатели могут попробовать мягкий сыр с драгоценным трюфелем, древесной золой, оливками, грецким орехом, вялеными томатами.

- Конечно, все эти производственные инновации требуют инвестиций в оборудование, в технологии – обучение персонала, исследование, разработку технологических процессов, чтобы добиться определенных вкусовых характеристик, стабильности качества и предложить потребителю тот продукт, который ему понравится, - поясняет руководство молокозавода.

Новые молочные продукты, по словам Дмитрия Арлачева, появляются не только как ответ на санкции. Двигателем прогресса становятся и общемировые тенденции. Например, стремление к здоровому питанию, при котором люди стремятся употреблять больше продуктов на основе белка и животного природного жира. Кроме того, во всем мире увеличивается потребление сыров и йогуртов.

- Молочные продукты полностью соответствуют философии здорового питания. Ведь они, по большей части, без углеводов. Кстати, для взрослого человека сыр - уникальный продукт. Он обогащен микроэлементами для полноценного обеспечения организма всем необходимым из натуральных компонентов. Его могут употреблять даже те, у кого есть непереносимость лактозы. Ведь в процессе производства сыра лактоза разрушается сама по себе, - поясняет генеральный директор молокозавода.

ДИАЛОГ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Фото: ООО «Новатор»

Кажется, что продукция Джанкойского молокозавода уже не нуждается в рекламе, ведь крымчане ее знают и покупают годами. Но появляются новые продукты, которые покупателям нужно распробовать, прежде чем они станут востребованными.

- Чтобы понять, насколько вкусный получился сыр, его нужно купить и попробовать. Безусловно, мы передаем потребителю информацию о новых продуктах не только с помощью визуальной рекламы, но и с помощью акций, промоакций, когда покупатели пробуют товары. Думаю, в следующем году мы расширим этот инструментарий работы с покупателями, чтобы их дополнительно стимулировать изучать новые продукты, - рассказывает о взаимодействии с потребителями Дмитрий Арлачев. - Мы всегда с благодарностью выслушиваем все пожелания. Еще у нас открыта «горячая линия». Телефон указан на обратной стороне упаковки каждого продукта, так что любой покупатель может позвонить и оставить свой отзыв или пожелание.

Попробовать новые продукты покупатели могут через торговые точки завода. Именно во время неформального общения представители получают отзывы о качестве продукции, пожелания по выпуску йогуртов с новыми вкусами, сыров, о желаемом виде упаковки.

КРИЗИСНЫЕ МОМЕНТЫ

Любая коммерческая деятельность связана с рисками разного масштаба. Конечно, нужны и методы реагирования на них.

- В прошлом и частично в текущем году испытанием для нас остается система ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В 2020 году это сказалось на объемах и траффике потребления. Плюс, это повлияло на экономику. Было снижение темпов развития, в некоторой степени это сказалось и на доходах, - отмечает гендиректор ООО «Новатор».

Конечно, на предприятии были приняты решения, связанные с сокращением финансирования. Частично эти проблемы удалось решить с помощью оформления кредитов.

Кроме того, периодически Джанкойский молокозавод испытывает нехватку кадров. Предприятие динамично растет по численности. Если в 2014 году трудилось 480 человек, то сейчас это уже 1200 сотрудников.

В связи с этим требуется кадровый резерв для будущего роста – развития технологий, усиления контроля качества продукции, увеличения продаж. Со следующего года руководство завода планирует сотрудничать с крымскими учебными заведениями, чтобы привлекать на стажировку выпускников и студентов вузов, которые будут постепенно пополнять кадровые ряды.

Еще один непростой период для предприятия – переход Крыма в состав России в 2014 году. В то время пришлось не только переходить в российское правовое поле, но и достойно конкурировать на рынке продукции российских товаропроизводителей.

- На мой взгляд, в сфере молочных продуктов очень важным фактором является свежесть. Именно в этой сфере завод «Новатор» как местный производитель, имеющий свою систему логистики, может обеспечить крымчанам свежесть продукта. Думаю, что это существенный фактор для поддержки конкуренции, - поясняет Дмитрий Арлачев.

Второй фактор, который помог предприятию быть конкурентоспособным, - это внедрение инноваций, ориентация на развитие, выпуск новых продуктов, внедрение передовых производственных линий и обновление оборудования по обработке молока, производству сыров.

Фото: ООО «Новатор»

И третий фактор – большое количество направлений деятельности, что позволяет завоевывать своего покупателя в каждом сегменте. В частности, это производство цельномолочной продукции (молоко, кефир, сметана, йогурты), твердых и мягких сыров, а также сухой сыворотки.

О ПЕРСПЕКТИВАХ

На протяжении многих лет на заводе производят продукцию не только из коровьего молока, но еще и из козьего и овечьего. В частности, это сыры, которые очень ценят гурманы.

- Пока что молоко мы закупаем у фермеров, но есть планы, связанные с развитием животноводства в Крыму, с созданием ферм, чтобы мы могли иметь больший ресурс для производства продукции. Здесь есть возможность выращивать кормовую базу. Крым ассоциируется с чистым регионом для отдыха и туризма. Поэтому развитие животноводства здесь соответствует концепции развития полуострова как зоны рекреации, ведь это экологично, - рассказывает о планах генеральный директор ООО «Новатор».

По его словам, чтобы сделать хороший продукт и удержать его на рынке, нужно, прежде всего, любить дело, которым занимаешься. А выпускать молочные продукты «велел» даже великий экономист Адам Смит: «Овощи и зерновые, молоко, сыр, сливочное масло дают нам полноценную, обильную, питательную, калорийную пищу». Если экономист такого уровня таким образом характеризовал продукцию, то из этого списка мы делаем молоко, сыр и сливочное масло!