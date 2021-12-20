Жилищный сертификат: что учесть при реализации?

О нюансах реализации жилищного сертификата. Фото: Karolina Grabowska: Pexels

Недавно Минтруд сформировал список граждан на реализацию жилищного сертификата в 2022 году. Эти списки переправлены в органы социальной защиты и теперь граждан в течение 5 рабочих дней известят о том, что подать заявление о распоряжении этими средствами им необходимо в срок до 1 октября 2022 года.

О нюансах реализации жилищного сертификата рассказала юрист и общественный деятель Алена Морозова на своей странице в социальных сетях.

Реализовать сертификат можно только на покупку жилья или на погашение ипотеки, взятой на покупку жилья. На строительство и ремонт тратить нельзя. Покупка у любых родственников - запрещена.

Доход семьи должен быть не более 2-х кратной величины прожиточного минимума на душу населения за 2021 год на члена семьи (максимум 21 996 рублей). Доход будут учитывать за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о распоряжении.

В доход учитывают зарплату, пенсии, пособия, стипендии, даже доходы в натуральной форме (кроме плодов и продукции для личного потребления), доход от продажи имущества и сдачи его в аренду. Если вы вышли на работу после декретного отпуска – доход семьи может увеличиться, учитывайте это, - поделилась информацией на своей странице Алена Морозова.

Известно, что обеспеченность жильем должна быть не более 18 кв.м. на члена семьи. Соответственно, если с момента выдачи сертификата до момента распоряжения вы приобрели иное жилье, получили жилье или долю в наследство или в подарок, развелись и стали жить с ребенком без супруга в объекте – просчитайте обеспеченность жильем своей семьи.

- Факт намеренного ухудшения жилищных условий будут смотреть с даты рождения ребенка. Что считают ухудшением: это действия, в результате совершения которых обеспеченность семьи общей площадью жилых помещений стала менее 18 кв.м. Вселение супругов друг к другу не является ухудшением, - сообщает юрист.

А вот площадь покупаемого объекта должна быть не менее учетной нормы на члена семьи. Учетная норма в каждом муниципальном образовании своя, поэтому точную цифру необходимо узнавать в местной администрации. В среднем это 8-12 кв.м. на члена семьи.

- Если в семье за этот период рожден еще один ребенок – приобрести жилье нужно будет с учётом уже имеющегося малыша, т.е. большей площадью. При этом и доход ваш может быть увеличен - учитывать будут доход уже с новым членом семьи прибавляя обеспеченность жильем, - уточнила Морозова.

Но если в семье за этот период случился развод - просчитывайте себя по критерию обеспеченности жильем с учётом того, что бывший супруг уже не член вашей семьи. Соответственно доход бывшего супруга учитываться не будет и расход на него так же не будет учтён.

Обратите внимание, что регистрация всех членов семьи должна быть постоянной.