Новогодние места 2021-2022 в Симферополе: программа мероприятий, куда сходить

Всего в период зимних каникул в крымской столице должно пройти около 80 мероприятий. Фото: Архив "КП"

До Нового года остались считанные дни. Кто-то заранее запланировал, где проведет зимние праздники, а кто-то так и не решил. Несмотря на ковидные ограничения, в Симферополе во время праздников запланировано очень много разных мероприятий, чтобы поднять новогоднее настроение жителям и гостям крымской столицы. Рассказываем, какие новогодние места 2021-2022 в Симферополе можно посетить уже в ближайшее время.

Всего в период зимних каникул в крымской столице должно пройти около 80 мероприятий. Это и ярмарки, и концерты, и сказки для семейного просмотра.

Так, с 19 декабря возле Русского драматического театра имени Горького ежедневно будут проходить ярмарки и новогодние выставки. Там уже установили главную елку города, возле которой пройдут все театрализованные концерты, представления и конкурсно-развлекательные программы.

С вечера 31 декабря 2021 года по 1 января около главной елки на перекрестке Пушкина и Горького будут звучать новогодние и рождественские песни, а под бой курантов состоится трансляция поздравления Владимира Путина, а после – праздничный фейерверк.

На Рождество на улице Пушкина откроется традиционный вертеп. В городских парках будут организованы театральные представления и новогодние игровые программы для маленьких жителей Симферополя.

В театрах города целых два месяца зимы будут показывать новогодние спектакли «Золушка», «Снежная королева», «Новый год и Карамелька», «В гости к нам спешит Святой Николай», «В поисках Королевы Снега», «Звездный Новый год», «Здравствуй, Дед Мороз», как в залах учреждений, так и на открытых площадках города.

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