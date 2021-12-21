Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 декабря: Плюс 153 заболевших

Всплеск заболеваемости четвертой волны коронавируса идет на спад Фото: Архив "КП"

В Крыму не перестает снижаться суточный прирост заболевших Covid-19. Так, за истекшие сутки выявили 153 новых случая инфицирования. Однако в республике по-прежнему действуют ковидные ограничения, призванные снизить скорость распространения заразы.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о Covid-сертификатах в общественных местах. Глава крымского Роспотребнадзора поддержала введение таких мер, отметив, что его смогут получить и те, кто переболел коронавирусом бессимптомно. По ее мнению, это должно снизить общественное напряжение.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

На территории Республики Крым за истекшие сутки зафиксировали 153 случая новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии было выявлено 125 671 положительных на Covid-19. Такие данные приводит Минздрав РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 034 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 201 человек, выздоровевших за весь период – 116 550. Кроме того, за последние 24 часа в регионе скончались 25 человек, 4 108 - с начала пандемии.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 21 декабря в городе-герое зарегистрированы 99 новых случаев заболевания Covid-19. 156 человек выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 65 до 87 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 106 человек. В настоящий момент выздоровели 48 504 человека,1 812, к сожалению, скончались.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50