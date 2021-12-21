Компания крупнейшего крымского банка «ООО «РНКБ Страхование» за 4 месяца оформила больше 20000 страховок для крымчан

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Фото: Архив "КП"

С сентября 2021 года компания «ООО «РНКБ Страхование» оформила больше

20000 страховок для жителей Крыма и Севастополя. Представители компании крупнейшего крымского банка отмечают, что интерес к страховым продуктам на полуострове заметно вырос из-за ситуации с пандемией коронавируса.

На сегодняшний день все существующие в компании программы страхования от несчастных случаев и болезней также позволяют крымчанам осуществлять выплаты по возможным рискам, вызванным коронавирусом.

По данным банка, ООО РНКБ Страхование оформляет порядка 150 страховок в день. Большую долю портфеля занимают владельцы банковских кредитов.

- За последние месяцы наша компания уже не раз осуществила выплаты в счет погашения долгов заемщиков в части рисков, связанных с COVID-19, - отметил генеральный директор ООО «РНКБ Страхование» Максим Данилов. - Выплаты были произведены в счет погашения задолженностей по потребительским кредитам, таким образом, семьи заемщиков избежали финансовых проблем, связанных с необходимостью возврата кредитных средств.

ООО «РНКБ Страхование» предлагает клиентам широкий спектр современных страховых продуктов и услуг, в том числе страховые продукты для финансовой защиты заемщиков потребительских кредитов, защиты имущества физических и юридических лиц. Кроме того, компания является членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС) (Свидетельство No249 от 05.03.2021г.).