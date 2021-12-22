На полях Крыма от рук аграриев гибнут краснокнижные птицы

Если в прошлом веке дроф в Крыму насчитывалось около 5 тысяч особей, то сейчас не более 2 тысяч. Фото: Григорий Прокопов

На западе Крыма от отравы для грызунов погибла почти половина обитающей здесь краснокнижной дрофы. Мертвую птицу обнаружили охотники, прочесывая поля. Странным образом в степи также не оказалось ни зайцев, ни куропаток.

По словам старшего преподавателя кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Григория Прокопова, птицы и животные погибли от отравленных семян, которые разбросали на полях аграрии в борьбе с грызунами. Но если мертвых куропаток и зайцев разорвали лисы, оставив лишь разбросанные по полю лапы, то тушки дрофы удалось пересчитать.

- Мы туда выехали в воскресенье. К этому времени почти 60 дроф аграрии уже закопали. Еще больше десятка мы нашли на окрестных полях. Отсюда цифра более 70-ти дроф. В Черноморском районе вчера нашли три свежих мертвых дрофы, пять зайцев и два выводка куропаток в окрестностях полей и на полях. Охотники были поражены. Основное место гибели - район села Кормовое, к западу от села и дальше в районе Водопойного и Черноморского. Но если дрофы не по всему Крыму живут, то информация о гибели куропаток и зайцев поступает со всего Крыма, - отметил Прокопов.

На западе Крыма от отравы погибла значительная часть птиц. Фото: Григорий Прокопов.

Численность дроф, обитающих на западе полуострова, составляет около 250 особей. Сколько птиц на самом деле полегло на полях - неизвестно.

- В прошлом году был урожай хороший, и аграрии закупили удобрения и отраву, а также проводят масштабные мероприятия по борьбе с грызунами. Есть ощущение, что мы вообще можем эту группировку дроф потерять. Причем ранее считалось, что у нас зимуют не только крымские дрофы, но еще прилетают с материка. Это усугубляет ситуацию, - говорит эколог.

Самая большая в Крыму группировка дрофы в 1,5 тысячи особей обитает на Керченском полуострове, но какая обстановка там специалистам еще предстоит выяснить.

Разодранная лисами тушка краснокнижной дрофы. Фото: Григорий Прокопов

По оценкам аграриев, мыши-полевки ежегодно уничтожают до 15% урожая. По мнению Прокопова, цифра незначительная в сравнении с потерями из-за природных катаклизмов. Эколог отмечает: для борьбы с грызунами есть более гуманные и прогрессивные методы.

- Нужно просто создать условия, чтобы хищные птицы селились вдоль полей и охотились на грызунов. Та же болотная сова гнездится на залежах, землях, которые под паром. Если оставить им эти места, то они будут гнездиться и регулировать численность грызунов, - объясняет Прокопов.

Не пощадили лисы и павших от отравы зайцев. Фото: Григорий Прокопов.

Официально факт гибели пяти особей краснокнижной дрофы в селе Кормовое Первомайского района подтвердили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК. Специалисты ведомства выехали на место и по итогам проверки вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

- После проведения расследования виновные лица, если их установят, будут привлечены к ответственности, также будут приняты меры по устранению выявленного нарушения природоохранного законодательства, - сообщили КП в Минэкологии.

Виновному в уничтожении исчезающего вида грозит штраф от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей если нарушение допустило физлицо, от 15 тысяч до 20 тысяч рублей заплатит должностное лицо, и от 500 тысяч до 1 миллиона составляет штраф для юридического лица.

Окрашенное в красный цвет зерно с отравой, которое стало причиной гибели животных и птиц. Фото : Григорий Прокопов.

Восстановить популяцию дроф в Крыму, которая еще в середине прошлого века насчитывала более 5 тысяч особей, будет сложно. Птица крупная, размером с индюка, живет и растет долго. До получения потомства в среднем проходит шесть лет. А учитывая, что гнездиться дрофа любит на полях, то в большинстве своем там же и погибает во время обработки угодий.

- Сейчас из-за интенсификации сельского хозяйства происходит безумное что-то. Такими темпами за 3-4 года мы потеряем полностью дрофу. И не только дрофу, - говорит эколог.

Под ударом могут оказаться практически все степные виды, в том числе болотная сова и авдотка, да и диких голубей в Крыму почти не осталось, резюмирует специалист.

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