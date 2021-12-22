Простой способ найти контактные линзы или записаться к офтальмологу

Подберите подходящие линзы по оптической силе, радиусу кривизны. Фото: Designecologist

Найти нужные контактные линзы или записаться к офтальмологу проще, когда под рукой мобильное приложение «Очкарик». В удобном каталоге легко выбирать товар, а оформление заказа не отнимает много времени. Скачивайте сервис в App Store и Google Play.

Контактные линзы и не только

Мобильная платформа создана для всех, кто носит очки, контактные линзы и просто заботится о здоровье глаз. Приложение полностью повторяет функционал сайта салонов оптики «Очкарик», но пользоваться им гораздо удобнее — это полноценный интернет-магазин с широким ассортиментом только в карманном формате.

Здесь есть из чего выбрать:

- корригирующие и декоративные контактные линзы — однодневные, двухнедельные, ежемесячной замены;

- металлические, пластиковые и комбинированные оправы — ободковые, полуободковые, безободковые;

- брендовые солнцезащитные очки — Dolce & Gabbana, Emporio Armani, BVLGARI и другие;

средства по уходу за очками и контактными линзами;

- товары для здоровья глаз и сопутствующие товары — футляры, чехлы, салфетки, шнурки и цепочки.

Кроме того, из приложения можно заказать подарочную карту номиналом от 1 500 до 10 000 рублей, чтобы порадовать близкого человека на любой праздник или просто без повода.

Но даже при таком изобилии выбора, искать в каталоге просто. Не нужно пролистывать десятки страниц. Воспользуйтесь поисковой строкой или выставите параметры фильтра — отсортируйте продукцию по категории, бренду, материалу, цене.

Подберите подходящие линзы по оптической силе, радиусу кривизны. В приложении можно задавать эти параметры, чтоб выбрать максимально подходящий для глаз вариант. К каждой позиции предусмотрено подробное описание с указанием характеристик и крупным фото, которое увеличивается в один клик.

Приложение работает быстро — не возникает проблем с загрузкой изображений каталога и лагов при оформлении онлайн-покупки.

Покупки не выходя из дома

Добавляйте товары в корзину или оформляйте заказы в один клик. Приложение «Очкарик» создано для вашего удобства.

Через личный кабинет мобильного сервиса вы можете:

- просматривать и сохранять истории заказов;

- устанавливать напоминание о сроках замены контактных линз;

- записываться к врачу-офтальмологу для подбора средств коррекции зрения;

- следить за действующими акциями и получать дополнительные скидки;

- быстро связываться с менеджерами компании и находить адреса ближайших салонов оптики.

Если вы определились с покупкой, выберите наиболее удобный вариант доставки. Забрать заказ можно самовывозом с фирменного пункта выдачи в Москве, в любом офлайн-магазине «Очкарик» или пунктах выдачи компаний-партнеров — адреса доступных точек можно посмотреть в соответствующей вкладке. Также доступна курьерская доставка с бесплатной примеркой оправ или очков.

Если вы живете в Санкт-Петербурге (КАД) или Москве (МКАД), то можете воспользоваться услугой «Экспресс-доставка». Все заказанное привезут в течение четырех часов после оформления заказа в приложении. При этом важно, чтобы выбранный товар был в наличии на складе, а сам заказ сделан не позднее 17:00.

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