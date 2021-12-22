Как выглядит Симферополь перед Новым годом 2022: 7 атмосферных фото

Центр Симферополя в декабре 2021. Фото: Алексей Маянцев

Крым готовится к встрече нового 2022 года. Столица региона уже при полном параде, хотя до заветного боя курантов еще есть время.

Симферополь украсили иллюминацией. Фото: Алексей Маянцев

Новогоднее украшение Симферополя – это итог усилий матушки Зимы и городских властей. Природа припорошила столицу республики наисвежайшим снежком, который для пущего эффекта закрепила всамделишным морозом.

Элегантная пара на прогулке. Фото: Алексей Маянцев

. Иллюминация, различные светящиеся арт-объекты и разукрашенные хвойной породы деревца – это уже дело человеческих рук.

Традиционный циферблат. Фото: Алексей Маянцев

В центре Симферополя уже все готово для встречи самого любимого и детьми, и взрослыми, зимнего праздника.

Новогодняя ярмарка вот-вот начнет свою работу. Фото: Алексей Маянцев

Совершить прогулку по городским улицам, площадям и паркам можно благодаря замечательному фотосету талантливого фотографа Алексея Маянцева.

Забавные снеговики - отличная фотозона. Фото: Алексей Маянцев

Красотища! Южный город ни в чем не проигрывает, тем, что на материковой части России!

Появятся ли в городе медведи из пластика, как в Севастополе, пока неизвестно, потому что процесс украшения еще продолжается.

Елочка в парке имени Тренева. Фото: Алексей Маянцев

Если же спуститься с небес на землю, то разнообразная иллюминация, которой украсили Симферополь к новогодним праздникам, обошлась городскому бюджету в 25 миллионов рублей.

Цифры солидные, что и говорить! На эти деньги закупили свежие украшения, обновили старые и затем установили на городских улицах, в парках и других местах массового отдыха гостей и жителей столицы Крыма.

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