Новогодние вечеринки 2021-2022 в Симферополе: программа мероприятий, куда сходить

В январе днем и вечером в Симферополе будут проходит всевозможные ярмарки, концерты и вечеринки Фото: Архив "КП"

Скоро Новый год. Пора задуматься о том, где же праздновать этот праздник волшебства. Даже в период запретов и ограничений в крымской столице будут организованы развлекательные мероприятия, чтобы поднять новогоднее настроение жителям и гостям Симферополя. Рассказываем, какие новогодние вечеринки 2021-2022 в Симферополе можно посетить в период зимних каникул.

На время новогодних праздников в городе запланировано 80 мероприятий. Днем и вечером в Симферополе будут проходит всевозможные ярмарки, концерты и вечеринки.

По вечерам после 19 декабря на выходных возле Русского драматического театра имени Горького будут проходить ярмарки и новогодние выставки с концертами и выступлениями. На перекрестке Горького и Пушкина установили главную елку города, возле которой пройдут все театрализованные концерты, представления и конкурсно-развлекательные программы.

С вечера 31 декабря 2021 года по 1 января около главной елки на перекрестке будут звучать новогодние и рождественские песни, под бой курантов состоится трансляция поздравления Владимира Путина, а после - праздничный фейерверк.

На Рождество на улице Пушкина откроется традиционный вертеп. В городских парках будут организованы театральные представления и новогодние игровые программы для маленьких жителей Симферополя.

В театрах Симферополя целых два месяца зимы будут показывать новогодние спектакли «Золушка», «Снежная королева», «Новый год и Карамелька», «В гости к нам спешит Святой Николай», «В поисках Королевы Снега», «Звездный Новый год», «Здравствуй, Дед Мороз», как в залах учреждений, так и на открытых площадках города.

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