«Малейший сбой на этапе внесения данных – и кода нет»: Записки крымского врача, прошедшего красную зону

Журналист рассказывает, что делать, если не пришел QR-код о вакцинации Фото: Архив "КП"

Андрей Бороздин уже больше 25 лет совмещает медицину и работу в журналистике. Имея большой опыт работы в «скорой помощи» он не раз спасал жизни пациентам, а когда пришла очередная волна коронавируса, не задумываясь сократил часы работы на крупнейшей крымской радиостанции и пошел в красную зону Бахчисарайской ЦРБ. Когда заболеваемость в регионе пошла на спад, больница вновь вернулась к привычному расписанию, а Бороздин перевелся в прививочный кабинет.

Как я и обещал, сегодня мы остановимся на вопросах получения QR-кодов, поэтому противников прививок я не задерживаю, занимайтесь своими делами.

На первый взгляд все просто: пришел, укололся, а к вечеру на ЕПГУ (Единый портал Государственных услуг) пришел заветный черно-белый квадратик. Однако не все так просто. Все данные из документов, что вы принесли с собой на прививочный пункт, должны быть внесены в ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения), в Федеральный Регистр вакцинированных, а вот он в свою очередь связан с порталом Госуслуг. Малейший сбой на этапе внесения данных - и кода нет, настроение испорчено, начинается выяснение отношений с медиками и так далее…

На самом деле проблема невелика, и есть несколько путей ее решения. Первый: в любой из медицинских организаций есть Горячая линия, позвонив на которую и обрисовав ситуацию, можно запустить механизм исправления ошибки.

Второй: во всех больницах и поликлиниках Крыма есть WhatsApp-приемные. Пишете, излагаете проблему и ожидаете ее решения.

Третий: на тех же Госуслугах есть специальная форма для этих самых случаев. Заполняете ее, отправляете - заявка попадает в ПОС (подсистему обратной связи) и оператор занимается поиском и устранением проблемы. Как правило, от обращения за помощью до получения результата проходит не более суток, но бывают случаи, когда ситуация затягивается. Происходит это из-за того, что обращающийся дает мало информации для разрешения сложившегося положения дел.

Поэтому мой совет: если уж код не пришел, изберите наиболее удобный вам способ связи, сообщите максимальное количество информации, относящейся к делу. В идеале это должны быть даты этапов вакцинации, место, где это происходило (это нужно потому, что многие больницы и поликлиники имеют несколько пунктов вакцинации). Если вам выдавались какие-то справки, будет совсем нелишним также приложить к обращению пару фото этих бумаг.

И еще: все ваши движения будут бессмысленными, если у вас нет учетной записи на Госуслугах, или она есть, но не подтверждена. Подтвердить эту самую запись можно в любом банке, если вы придете туда с документами (паспорт, СНИЛС). Для старшего поколения, у которого со всякими порталами, сервисами и приложениями отношения напряженные, получение сертификата о вакцинации тоже не проблема - нужно просто подойти в ближайший многофункциональный центр «Мои документы», где вам распечатают сертификат. Естественно, при себе нужно иметь документы, подтверждающие личность, - те же паспорт и СНИЛС.

Кстати, если у человека отсутствует СНИЛС (как правило, по религиозным соображениям) и он по тем же причинам не желает получать QR-код, медицинские организации могут выдать справку установленного образца, которая содержит данные о пройденной вакцинации. Верю, что все то, что я поведал, может вам пригодиться, но надеюсь, что использовать мою методичку никому из вас не придется.

Да, вот еще что: если вам нужен код для поездок за рубеж, не откладывайте прививку на самый последний момент: во-первых, нужно время для выработки антител, во-вторых, мало ли, какая ошибка закрадется в документы, - тут лучше иметь временной запас на ее исправление.

Будьте здоровы, и, пожалуйста, берегите себя!

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