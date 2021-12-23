Крупнейший крымский банк выдал кредиты самозанятым на сумму 1,5 млрд рублей

Для получения кредита самозанятые граждане могут подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, Фото: Архив "КП"

В декабре прошлого года в мобильном приложении крупнейшего крымского банка РНКБ появился сервис для самозанятых клиентов, на котором можно зарегистрироваться в данном статусе или присоединиться ранее зарегистрированному ФНС пользователю и вести свой бизнес онлайн.

На сегодняшний день сервисом воспользовались больше 15 тысяч самозанятых клиентов банка.

Так, с 30 апреля 2021 года самозанятые крымчане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться кредитными программами банка РНКБ. Крымчанам стали доступны ипотека, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов и прочее. Всего за полгода крупнейший крымский банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму 1,49 млрд рублей, в том числе:

- по программам ипотечного кредитования - 769 млн руб. (51%);

- по программам автокредитования - 526 млн руб. (35%);

- по программам беззалогового потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов» - 195 млн руб. (14%);

Осенью 2021 года самозанятые граждане оформили в два раза больше беззалоговых потребительских кредитов, чем весной и летом этого года.

Кроме того, за этот же период самозанятые клиенты оформили около 35 тысяч кредитных карт с общим лимитом 712 миллионов рублей.

Заметим, для того, чтобы оформить кредит, самозанятым гражданам сначала нужно встать на учет в ФНС.

На сегодняшний день 80% пользователей зарегистрировались как самозанятые в ФНС непосредственно с использованием банковского приложения «РНКБ 24/7». При этом для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис крупнейшего крымского банка «Самозанятый», РНКБ предлагает пониженную процентную ставку по всем кредитным программам.

Для получения кредита самозанятые граждане могут подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита.

При выдаче одобренного кредита с собой нужно иметь только паспорт и справку о состоянии доходов по налогу на профессиональный доход. Ее можно бесплатно оформить в мобильном приложении РНКБ за несколько минут.

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