Путин пообещал решить проблему с мобильной связью в Крыму

23 декабря в «Манеже» проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина. Фото: Скриншот Прямого эфира

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал, почему в Крыму до сих пор нет крупных операторов сотовой связи. По его словам, это связано с санкциями Запада, который больше семи лет не признает полуостров как часть РФ.

- Я уже говорил, что странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то зачем крымчан дополнительно наказывать? Ответ один. Плевать они хотели на крымчан, на демократию, - сказал президент и добавил, что таким образом западные политики решают свои геополитические проблемы.

Путин заявил, что на сегодняшний день республика продолжает развиваться. В городах Крыма будут строиться больницы, власти продолжат заниматься программой реновация жилья, «постепенно, но уверенно» решать вопросы с доходами населения и уровнем цен в Крыму, а также закрывать вопросы всех проблем Крыма системно.

- Мы решим эти вопросы также, как решали вопрос с водоснабжением, с энергообеспечением, с электричеством и инфраструктурой. Это не только «Таврида», - отметил президент. - Я договорился уже с правительством. Там будут съезды от «Тавриды» к побережью. Мы безусловно будем заниматься развитием инфраструктуры городов и неприбрежных городов Крыма. Будем продолжать строить и детские сады, и школы, и заниматься реновацией аварийного жилья.

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова Путина и подтвердил эффективное развитие региона.

- Наш регион развивается и преображается. Менее чем за 8 лет в условиях санкций сделано больше, чем за предыдущие десятилетия, когда никаких санкций не было, - отметил глава республики.

Напомним, 23 декабря в «Манеже» прошла 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны ответил на главные вопросы о ситуации в России и в мире.

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