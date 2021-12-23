Аксенов ответил на слова Путина о Крыме: «Нам плевать на мнение Запада»

Ранее президент России заявил, что некоторые привычные для всей России условия еще не дошли до полуострова только потому, что уже больше семи лет республика находится под санкциями Запада.

Менее чем за 8 лет в условиях санкций в Крыму сделано больше, чем за предыдущие десятилетия, когда никаких санкций не было. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов в ответ на слова Владимира Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Президент России заявил, что некоторые привычные для всей страны условия еще не дошли до полуострова только потому, что уже больше семи лет республика находится под санкциями Запада.

- На Западе плевать хотели на крымчан и на демократию, подчеркнул Президент. Об этом ясно свидетельствует политика западных стран в отношении Крыма. Это и санкции, и поддержка украинских блокад, и дискриминационные меры, нарушающие права жителей нашего региона. Но и нам плевать на отношение и мнение Запада, - отметил глава Крыма.

По словам Аксенова, в республике реализовано сотни инфраструктурных проектов на разных уровнях и в разных сферах.

- Уверен, что, как сказал президент, так же последовательно и системно будут решены и еще остающиеся проблемы, включая работу мобильной связи, повышение уровня доходов граждан и стабилизацию цен. Потому что Крым - это Россия, а для России нет ничего невозможного, - заключил глава региона.

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