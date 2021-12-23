«Незваный гость»: в крымский особняк Натальи Поклонской пытался проникнуть гражданин Украины

Поклонская не на шутку испугалась за себя и ребенка. Фото: Наталья Поклонская / Инстаграм

- Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри, - сообщила у себя в «Инстаграме» бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы, а ныне посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская. Пост был проиллюстрирован записью с камеры наблюдения, на которой видно, что через забор перемахнул человек и направился в сторону дома.

Участок площадью тысяча квадратных метров в Краснолесье под Симферополем Поклонская купила не так давно, чуть больше года назад она достроила на участке особняк и переехала туда с дочкой.

Вероломное проникновение не на шутку напугало российского посла, которая находится сейчас в Крыму. Как рассказала Наталья «КП», она услышала странный грохот во дворе и из окна увидела незнакомца. Хозяйка быстро закрыла все двери, позвонила в Федеральную службу охраны и полицию. Пока они ехали на вызов, незнакомец продолжал тарабанить в двери.

- Мне было очень страшно за себя и за ребенка, - призналась Наталья Поклонская корреспонденту «КП».

Полиции удалось установить личность незнакомца. Им оказался гражданин Украины.

- Все документы у него были на руках, поэтому там было несложно разобраться, - говорит Поклонская. - Но что было потом - я не знаю. Полиция не считает нужным мне об этом сообщать. Я несколько раз звонила туда, но мне сказали только, что этого мужчину собирались депортировать на Украину. В возбуждении уголовного дела мне отказали – не усмотрели состава преступления.

Как удалось выяснить «КП», в дом Поклонской пытался проникнуть 58-летний украинец Владимир Ворона. Любопытная деталь - перед тем, как его задержали, он оставил у дверей особняка пышный букет. Когда Поклонская была депутатом Госдумы, Ворона неоднократно пытался записаться к ней на прием, но встретиться с ней у него не получалось. Поэтому мужчина решил попытать удачу и зайти к ней в гости без приглашения. Полиция этот инцидент не комментирует.

На вопрос, знакома ли Поклонская с этим человеком, сама Наталья сказала: «Не знаю, кто это такой».

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