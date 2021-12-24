Виноделы внесут лепту в развитие Крыма

Новый винодельческий комплекс расположится сразу на трех площадках в разных частях полуострова

В Крыму идет работа над созданием нового винодельческого комплекса, который расположится сразу на трех площадках в разных частях полуострова. Как этот проект повысит туристическую привлекательность региона и сколько новых рабочих мест позволит создать - про эти и другие подробности на старте проекта в эксклюзивном интервью рассказал исполнительный директор ООО «Стейси» (входит в ГК «Трансстройинвест») Эмир Ислямов.

Об особенностях отрасли рассказывает исполнительный директор ООО «Стейси» Эмир Ислямов

- Эмир Рефатович, ГК «Трансстройинвест» уже реализовала и продолжает реализовывать проекты в Крыму. Теперь речь идет о создании виноградников, и этим проектом руководите вы. На какой сейчас все стадии?

- Сейчас мы находимся на этапе планирования и подбора участков. В общей сложности виноградники будут находиться в трех зонах. Первая (тут участки уже приобретены) - это окрестности села Родного, вторая - село Казанки (участки подобраны и в стадии оформления), ну а по поводу третьей мы еще находимся в раздумьях. Потенциально это село Кочергино.

Как бы там ни было, наша задача - подобрать разные терруары, то есть локации с разными природными факторами, которые в конечном итоге будут накладывать свой отпечаток на качество продукта. Есть ведь горные местности, есть равнинные. И все это влияет на то, каким получится вино. Поскольку мы собираемся выпускать довольно широкую линейку (от премиум-класса до игристых вин и тихих), поэтому для нас и важна разнородность территорий.

Сейчас предприятие находится на этапе планирования и подбора участков

На самом деле планирование - один из ключевых этапов в виноделии. Если все не просчитать заранее, то через 5 лет, когда начнется полноценное плодоношение, можно будет очень сильно разочароваться.

4 МИЛЛИОНА БУТЫЛОК В ГОД

- Тогда расскажите, как происходит это планирование. Что сейчас самое важное?

- Самое важное на данном этапе - почвенный анализ. Среди прочего он дает ответ на вопросы, какой виноград можно посадить на том или ином участке, какой сорт приживется, а какой, наоборот, лучше не использовать. Сейчас, например, мы уже определяем сортовой состав для Родного, в следующем году начнутся посадки.

- Вы назвали срок - 5 лет для полноценного плодоношения. То есть создание виноградников - это процесс не самый быстрый? Когда можно будет собирать первый урожай?

- Не самый быстрый - это мягко говоря (улыбается). Что касается первого урожая, то мы рассчитываем, что он будет на третий год. То есть смотрите. В 2022 году у нас первые посадки. Потом 2023 и 2024 годы идет взращивание. И только в 2025 году мы сможем начать пожинать плоды.

- Серьезный труд.

- Да. Поэтому и важно тщательно подойти к планированию. Сейчас мы закладываем то, что, по сути, сможем увидеть только через пять лет. А ведь еще нужно заранее знать, что будет нужно рынку, какая продукция будет пользоваться спросом…

- Если говорить про продукцию, то какие у вас планы?

- Наш план - выйти на производство более 4 миллионов бутылок вина в год, включая игристые вина.

- Еще что-то будет?

- Да, будет коньячное производство. Это порядка 1 миллиона бутылок в год.

- А где будет производство вин премиум-класса, о которых вы уже упомянули?

- В районе села Родного. Будем стараться обходиться без применения технологий, связанных с химикатами и пестицидами. На этой площадке расположится небольшое, но высококачественное производство.

Кстати, интересная деталь: именно здесь мы хотим создать не только виноградник, но и маленькую винодельню. И, кроме того, планируем построить на озере рекреационный комплекс: там будет небольшой коттеджный поселок, баня, дегустационный центр… То есть еще одна задача - раскрыть туристический потенциал этой местности, считаем очень важным развивать Крымский полуостров с разных сторон. Так что речь в нашем проекте идет не только о производстве вина.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

- Как относитесь к расхожему мнению, что, мол, дешевое французское вино все равно лучше дорогого крымского?

- Ну… как вам сказать. Доля правды в этом утверждении действительно может быть. Но надо отдавать себе отчет в том, что большинство ныне существующих виноградников в Крыму - это виноградники, которые создавались 20-30 лет назад, еще при Советском Союзе. При этом исторически сложилось так, что местные виноделы были «заточены» на крепленые вина, в том числе на портвейн, на ликерную группу. То есть наши специалисты набивали руку в одном направлении, но сейчас требования стали другими, потребительский спрос изменился. Например, сейчас есть запрос не на крепкие напитки, а на более легкие, питкие, на те, что приносят наслаждение. Мы эти пожелания потребителей хорошо видим и будем их учитывать.

- Что касается рынка, то почему компания вообще решила поучаствовать в этом проекте? Вы же его фактически с нуля создаете, верно?

- Абсолютно верно. С нуля. Но надо сказать, что это направление сейчас активно развивается. Так, вступление в силу ФЗ 468 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», который ограничил приток иностранного сырья, дал серьезный импульс к развитию местного виноделия. Все начинают думать о том, чтобы производить качественное вино и позиционировать его именно как отечественное.

- Как развитие проекта повлияет на экономику региона? В частности, сколько рабочих мест будет создано?

- Новые рабочие места появятся, это однозначно. Если говорить только про уборку урожая, то это 150-200 человек. Всего в штате будет порядка 400 человек, работы на трех площадках будет много. Это ведь и охранный блок, и блок лабораторий, и технологи, обработчики виноматериала, операторы на линиях, и виноградари … Изготовление вина, повторюсь, является многогранным процессом, тут есть чем заняться.

- Говорят, когда-то в Крыму виноградники занимали территорию в 160 тысяч гектаров. А сейчас сколько посажено? На какие объемы планируете выйти вы?

- По моим данным, сейчас разные компании в Крыму имеют виноградники на территории в 30 тысяч гектаров. То есть это в пять раз меньше, чем было раньше.

По поводу наших объемов: мы хотим выйти на показатель в 1,5 тысячи гектаров. В частности, уже в следующем году мы хотим высадить саженцев на 200 гектарах (для сравнения: столько этой осенью посадили во всей Республике Крым! - Ред.). Но при этом понимаете, какое важное дело: необходимо ведь соблюсти баланс между качеством и количеством. К сожалению, не все предприятия, как показывает практика, могут адекватно рассчитать свои силы. Посадят саженцев столько, что потом не знают, что с ними делать. И несут убытки. Мы не хотим повторять их ошибки.

В любом случае начало нашему проекту уже положено. Будем придерживаться своих планов, назад дороги нет. Хотим внести свою лепту в развитие Крыма!